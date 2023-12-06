İYİ Parti seçimin anahtarı mı?

İYİ Parti yerel seçimlerin kaderini tayin etme gücünü elinde tutuyor.

Bir önce ki seçimde CHP ile ittifak yapan, 2019 yerel seçimlerinde CHP’nin İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanmasını sağlayan İYİ Parti, önümüzdeki yerel seçimlere öz başına girme kararı konusunda oldukça kararlı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret ederek yerel seçimlerde işbirliği teklif etti. Teklif üzerine GİK toplandı. GİK’ te alınan karar partinin GİK üyelerinin ikiye böldü.

İYİ Parti sözcüsü Kürşad Zorlu; “15 üye CHP ile ittifak yapılmasını isterken 35 üye seçimlere Hür ve Müstakil olarak girme kararının arkasında durdu” dedi.

Akşener, Özgür Özel’e “Bizim seçimlere parti olarak girme kararımız var. Diğer partilere de hür ve müstakil olarak girmeleri yönünde çağrı yaptım. Bu kararlar alınmışken sizin, seçim işbirliği teklifinizi kabul edemem” dedi.

Yılların siyasetçi Akşener, siyasi olarak doğru bir çıkış yaptı.

İYİ Parti içinde iki ayrı görüş vardı.

GİK üyelerinin büyük çoğunluğu;

CHP ile ittifakın İYİ Parti’ye zarar verdiği görüşünü savunurken,

CHP seçimleri kaybederse biz de kaybetmiş sayılırız,

Seçim sonrası partiyi toparlamanın imkansız olduğunu,

Son seçimde CHP ile yapılan ittifak sonucu İYİ Partideki erimeyi hatırlatarak “Kendimize saygımız gereği daha önce aldığımız kararın arkasında duralım” görüşünü savundu.

Hatta İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Metin Ergun ile Şükrü Kuleyin başından itibaren seçimlere parti olarak girme kararını savunan isimlerdi. Şükrü Kuleyin “Allah utandırmasın. Hür müstakil seçimlere katılıyoruz” diye attığı tweetle görüşünü net ortaya koydu.

Seçim ittifakını destekleyen GİK üyeleri İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerini AK Partiye kaptırmamak için, işbirliği konusunda kararlıda dursalar son söze itaat etmek zorunda kaldılar.

Alınan bu karar İYİ Parti tabanında nasıl bir karşılık bulacak? Tavanda sağlanamayan ittifak tabanda sağlanacak mı?

İstanbul ve Ankara’da İYİ Parti seçmeni Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı desteklemeye devam edecek mi?

Yoksa İYİ Parti kendi adayına mı oy verecek ?

İYİ Parti’nin İstanbul’daki oy oranı yüzde 8, Ankara’da ise yüzde 12 olduğu düşünülürse seçimler üzerinde etkili olacak gibi görülüyor.

İYİ Parti aldığı bu kararla bir anlamda;

Kendi siyasi kaderi çiziyor.

Diğer yandan da yerel seçimlerin kaderini etkileyecek bir hamle yapıyor.

Zikzak siyasetiyle gündem olan İYİ Parti bir anlamda güven tazeliyor. Siyasi tutarlılık adına önemli bir karar alarak.

İYİ Parti’nin bu kararı abla kardeş yakınlığı olan Ekrem İmamoğlu ve Akşener’in ikili ilişkilerine nasıl etki edecek.

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için zor olan seçimler daha da zor olacak gibi görülüyor.

İYİ Partinin bu kararı sadece Ankara ve İstanbul’la sınırlı kalmayacak, Antalya, Adana, Balıkesir ve Manisa olmak üzere en az 10 büyükşehir seçimleri üzerinde etkili olacak.

İYİ Parti bir anlamda CHP’yi omuzlayan, sırtlayan parti olmaktan vaz geçti. CHP için olumsuz, İYİ Parti içinse oldukça olumlu bir gelişme. İYİ Parti CHP’nin kartvizitiyle dolaşmak istemiyor.