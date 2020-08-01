İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret etti

Basın mensuplarının bayramlarını da tebrik eden Akşener, caminin açılışına katılamamasına ilişkin soruya, "Karantina sebebiyle. 15 Temmuz programına katılacaktım. Hepimizden test istendi. O arada bir arkadaşımızda çıktı. 15 gün Ankara'da evden ayrılamadım. Bugüne nasipmiş.