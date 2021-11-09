İvana Sert'ten kötü haber.... Koronavirüs'e yakalandı!
Modacı Ivana Sert, solunum yolları rahatsızlığı nedeniyle gittiği hastanede koronavirüs testinin pozitif çıkması ile karantinaya alındı.
Uzun süredir Sezer Dermenci ile aşk yaşayan ünlü modacı Ivana Sert'ten kötü haber geldi. Ivana Sert, nefes almakta zorluk çektiği için Acıbadem Maslak Hastanesi’ne gitti.
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Spor tutkusu ve düzenli hayatıyla bilinen Ivana Sert, nefes almakta zorluk çekince hastaneye gitme kararı alan Sert'e kötü haber orada verildi.
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Ünlü modacı, hastanede yapılan test sonucuyla neye uğradığını şaşırdı.
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Covid-19’a yakalandığı tespit edilen 42 yaşındaki Ivana Sert, geceyi hastanede geçirerek, tedavi altına alındı.
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