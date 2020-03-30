Ivana Sert karantina şıklığı başlattı derin bacak dekoltesiyle instagramı salladı!
Ünlü stilist Ivana Sert, sosyal medyada 'karantina şıklığı' yeni bir stil akımı başlattı. Paylaştığı pozlarla olay yarattı!
Moda programlarında jüri koltuğuna oturmasıyla Türkiye'de üne kavuşan stilist ve moda tasarımcısı Ivana Sert, koronavirüsten korunmak için kendisini eve kapatan ünlüler arasındaydı.
'Karantina şıklığı' akımını başlattı
"Evde kal" çağrılarına kulak veren Ivana Sert, bütün vaktini evde spor yaparak geçiriyor. Ivana, #Karantinasikligi etiketi altında kendisine fotoğraf yollayan takipçilerini sosyal medya sayfasından paylaşarak şunları söyledi: "Sevgili arkadaşlar; evet, çok zor günler geçiriyoruz ve hepimiz, hepimizin sağlığı için evde kalıyoruz.
"Sıkıldık mı? Evet, biraz! Bugünlere biraz eğlence katmak ve daha bakımlı kalmak için eşofman dışında başka şeyler de giyelim. 'Karantina şıklığı'nı hep beraber yapalım. Ne dersiniz?"
"Sizın için her gün farklı tarzıyla giyiniyorum
Şimdi sıra sende"