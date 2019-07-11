Ivana Sert, bikinili fotoğrafıyla genç kızlara taş çıkarttı

İşte Ivana Sert'in yürek hoplatan o bikinili paylaşımı

Sosyal medya hesabından bikinili fotoğrafını paylaşan Ivana Sert fotoğrafına,"Dünü ya da bügünü değil , anı yaşanmalısınız , çünkü şimdi olacaksa bir şey, yarına kalmaz, yarın kalıcaksa eğer, bugün kalmaz ..." ifadelerini kullandı.