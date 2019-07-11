Ivana Sert, bikinili fotoğrafıyla genç kızlara taş çıkarttı
Ivana Sert, Instagram hesabından paylaştığı bikinili fotoğrafıyla kusursuz fiziğini sergiledi. 40 yaşındaki Sert'in iddialı paylaşımı gençlere taş çıkarttırken yürek hoplattı
Kısa bir süre önce çıkardığı şarkıyla magazin gündeminde önemli bir yer tutan Ivana Sert, Instagramhesabından paylaştığı bikinili fotoğrafıyla bir kere daha isminden söz ettirdi.
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40 yaşında olmasına karşın gençlere taş çıkaran bir fiziğe sahip olan Ivana Sert, takipçilerinin beğenisini almayı başardı.
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İşte Ivana Sert'in yürek hoplatan o bikinili paylaşımı
Sosyal medya hesabından bikinili fotoğrafını paylaşan Ivana Sert fotoğrafına,"Dünü ya da bügünü değil , anı yaşanmalısınız , çünkü şimdi olacaksa bir şey, yarına kalmaz, yarın kalıcaksa eğer, bugün kalmaz ..." ifadelerini kullandı.
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İvana Sert kimdir?: Ivana Sert, 25 Ekim 1979tarihinde Sırbistan, Belgrad'da doğmuştur. Asıl adı İvana Smiljkovic'dir.
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