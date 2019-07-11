Ivana Sert, bikinili fotoğrafıyla genç kızlara taş çıkarttı

Ivana Sert, bikinili fotoğrafıyla genç kızlara taş çıkarttı

Ivana Sert, Instagram hesabından paylaştığı bikinili fotoğrafıyla kusursuz fiziğini sergiledi. 40 yaşındaki Sert'in iddialı paylaşımı gençlere taş çıkarttırken yürek hoplattı

Ivana Sert, bikinili fotoğrafıyla genç kızlara taş çıkarttı - Sayfa 1

Kısa bir süre önce çıkardığı şarkıyla magazin gündeminde önemli bir yer tutan Ivana Sert, Instagramhesabından paylaştığı bikinili fotoğrafıyla bir kere daha isminden söz ettirdi.

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Ivana Sert, bikinili fotoğrafıyla genç kızlara taş çıkarttı - Sayfa 2

40 yaşında olmasına karşın gençlere taş çıkaran bir fiziğe sahip olan Ivana Sert, takipçilerinin beğenisini almayı başardı.

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Ivana Sert, bikinili fotoğrafıyla genç kızlara taş çıkarttı - Sayfa 3

İşte Ivana Sert'in yürek hoplatan o bikinili paylaşımı

Sosyal medya hesabından bikinili fotoğrafını paylaşan Ivana Sert fotoğrafına,"Dünü ya da bügünü değil , anı yaşanmalısınız , çünkü şimdi olacaksa bir şey, yarına kalmaz, yarın kalıcaksa eğer, bugün kalmaz ..." ifadelerini kullandı.

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Ivana Sert, bikinili fotoğrafıyla genç kızlara taş çıkarttı - Sayfa 4

İvana Sert kimdir?: Ivana Sert, 25 Ekim 1979tarihinde Sırbistan, Belgrad'da doğmuştur. Asıl adı İvana Smiljkovic'dir. 

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