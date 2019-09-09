İTÜ'lü elektrik mühendisi Halit Ayar'ın ailesi konuştu! Yürek dağlayan sözler!

O akşam ne oldu? : Olay gününü anlatan anne Ayar, "O akşam aradı beni saat 11.30'da. "Ben Tolgalar'da kalacağım" dedi. İzin verdim. Uçarı kaçarı çocuklar değil. Alkol alıyorlar mı almıyorlar mı bilmiyorum. Hiç bu alışkanlıklarını görmedim. İçtiği bir meyve suyudur ya da koladır. İçtiyse de içmiştir. Bir sataştıklarını, sarhoş hallerini görmedim. Sabah hastane polisi 06.00'da aradır. Babasının telefonunu aramışlar. Kızım açtı. 'Baba bir şey olmuş' dedi. Eşime eski polis memuru. 'Bir şey mi var söyleyin' dedi. Polisler 'bıçaklı yaralama var hastaneye gelmeniz gerekiyor, durumu kritik demişler'. Kalktık gittik dualarla" dedi.