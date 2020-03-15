İtalya'ya giden Şeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia'ya coronavirüs cezası yağdı

Şeyma Subaşı ve İtalyan sevgilisi Guido Senia, yurtdışından Türkiye’ye geldikten sonra '14 gün evde kalma' kuralına uymadığı iddiasıyla büyük tepki çekti. Tepkiler sonrası İçişleri Bakanlığı'nın harekete geçmesinin ardından yeni gelişmeler yaşandı. Şeyma Subaşı ve İtalyan sevgilisi dün geceyi Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçirdi. Hastanede bir gece kalan çiftin 'Corona Virüsü' test sonuçları 'negatif' çıkınca çift, 14 günlük karantina için evlerine gönderildi. Konu ile ilgili Şeyma Subaşı bakın ne açıklama yaptı.