İtalyan spikere ahlaksız tezahürat: Göğüslerini aç Diletta Leotta

''Artık bunları anlayışla karşılıyorum": Daha sonra konu hakkında konuşan Diletta Leotta, "Futbolu çok seviyorum ve taraftarlar ile aramda çok sıkı bir bağ var. Beni her gördükleri yerde fotoğraf çektirmek istiyorlar. Napoli-Brescia maçında olanlar aslında ilk kez olmadı, artık bunları anlayışla karşılıyorum" açıklamasını yaptı.