İtalyan spikere ahlaksız tezahürat: Göğüslerini aç Diletta Leotta
Sky Sports Italia'da sunuculuk yapan Diletta Leotta, Napoli'nin Brescia'yı 2-1 yendiği maçtan önce yaklaşık 2 bin kişi "Göğüslerini aç Diletta Leotta" şeklinde tezahüratına maruz kaldı.
İtalya'nın en ünlü kadın spikerleri arasında yer alan Diletta Leotta, Napoli'nin Brescia'yı 2-1 yendiği maçtan önce saha kenarında yürürken; Napoli taraftarının şok eden bir tezahüratı ile karşılaştı.
"Göğüslerini aç Diletta Leotta": Yaklaşık 2 bin kişiden oluşan Napolili taraftarlar, spiker Diletta Leotta'yı sözlü olarak taciz etti. "Göğüslerini aç Diletta Leotta" şeklinde tezahüratta bulunan Napolili taraftarlara ünlü spiker el hareketiyle 'hayır' cevabını verdi.
''Artık bunları anlayışla karşılıyorum": Daha sonra konu hakkında konuşan Diletta Leotta, "Futbolu çok seviyorum ve taraftarlar ile aramda çok sıkı bir bağ var. Beni her gördükleri yerde fotoğraf çektirmek istiyorlar. Napoli-Brescia maçında olanlar aslında ilk kez olmadı, artık bunları anlayışla karşılıyorum" açıklamasını yaptı.
İtalya'nın en ünlü spor spikerlerinden bir olan Diletta Leotta'nın Instagram'da 4,5 milyon takipçisi bulunuyor.