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İtalya'dan muradımıza erdik pozu! Düğün 11 Haziran'da Marmaris'te yapılacak...

İtalya'dan muradımıza erdik pozu! Düğün 11 Haziran'da Marmaris'te yapılacak...

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup çifti İtalya'nın başkenti Roma'da aile arasında yapılan bir törenle evlendi. Çiftin düğünü 11 Haziran'da Marmaris'te yapılacağı öğrenildi.

İtalya'dan muradımıza erdik pozu! Düğün 11 Haziran'da Marmaris'te yapılacak...

Mustafa Sandal, geçtiğimiz Şubat ayında nişanlandığı Melis Sütşurup'tan beklenen haber geldi. Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup evlendi...

 

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İtalya'dan muradımıza erdik pozu! Düğün 11 Haziran'da Marmaris'te yapılacak...

Sandal ve Sütşurup'un şahitliğini İtalya’nın başkenti Roma’da nikah masasına oturdu.

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İtalya'dan muradımıza erdik pozu! Düğün 11 Haziran'da Marmaris'te yapılacak...

Çiftin şahitliğini Simge Sütşurup ve Tunç Taşdemir yaptı. 

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İtalya'dan muradımıza erdik pozu! Düğün 11 Haziran'da Marmaris'te yapılacak...

Düğünlerinin 11 Haziran'da Marmaris’te yapacağı öğrenildi. 

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