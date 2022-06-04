İtalya'dan muradımıza erdik pozu! Düğün 11 Haziran'da Marmaris'te yapılacak...
Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup çifti İtalya'nın başkenti Roma'da aile arasında yapılan bir törenle evlendi. Çiftin düğünü 11 Haziran'da Marmaris'te yapılacağı öğrenildi.
Mustafa Sandal, geçtiğimiz Şubat ayında nişanlandığı Melis Sütşurup'tan beklenen haber geldi. Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup evlendi...
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Sandal ve Sütşurup'un şahitliğini İtalya’nın başkenti Roma’da nikah masasına oturdu.
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Çiftin şahitliğini Simge Sütşurup ve Tunç Taşdemir yaptı.
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Düğünlerinin 11 Haziran'da Marmaris’te yapacağı öğrenildi.
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