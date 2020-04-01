İtalya'da yaşayan ünlü yönetmen Ferzan Özpetek son durumu anlattı
Koronavirüs salgının en çok etkilendiği ülkelerden biri olan İtalya'da yaşayan ünlü yönetmen Ferzan Özpetek, son durumu anlattı. Özpetek, Türkiye'ye uyarıda bulundu.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmanın ardından tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri İtalya oldu. İtalya'da yaşayan ve geçtiğimiz yıl İtalya Cumhuriyeti Liyakat Nişanı "Commendatore" ile onurlandırılan yönetmen Ferzan Özpetek, İtalya'daki son durumu ilişkin açıklama yaptı ve Türkiye'yi uyarmayı da ihmal etmedi.
"Türkiye'ye söyleceğim evden çıkmayın bir de 65 yaş üstüne inanmayın çok genç de ölüyor burada" ifadelerini kullanan Ferzan Özpetek'in açıklamaları şu şekildeydi:
"2 Mart'tan beri eve kapandık, evden çıkmıyoruz. En yüksek noktaya ulaştı dünden beri iniş başladı. O bizi sevindiriyor. Televizyonda hastaneleri göstermeye başlamaları insanları çok etkiledi."
"İtalyanlar ilk başlarda yasaklara dikkat etmedi ama şuan çok dikkat ediyorlar. Sokağa çıkanlara para cezası var. Duruma göre hapis cezasına kadar gidebilir. Burada ihtiyacı olanlara 600 euro ve ihtiyaç kolisi yardımı yapılıyor"
"Sen kendin için düşünmeyeceksin, ben hastalanırsam kronik bir hastaya zarar verebilirim. Ben hastalanırsam gelip senin yerini alacağım demeliyiz."