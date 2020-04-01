İtalya'da yaşayan ünlü yönetmen Ferzan Özpetek son durumu anlattı

"Türkiye'ye söyleceğim evden çıkmayın bir de 65 yaş üstüne inanmayın çok genç de ölüyor burada" ifadelerini kullanan Ferzan Özpetek'in açıklamaları şu şekildeydi:

"2 Mart'tan beri eve kapandık, evden çıkmıyoruz. En yüksek noktaya ulaştı dünden beri iniş başladı. O bizi sevindiriyor. Televizyonda hastaneleri göstermeye başlamaları insanları çok etkiledi."