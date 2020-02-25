İtalya'da koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı 7'ye çıktı
İtalya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.
Koronavirüs vakalarının ve ölü sayısının geçen cuma gününden bu yana hızlı bir artış gösterdiği İtalya'da pazartesi günü, şu ana kadar en çok ölümün kaydedildiği gün oldu.
116
İtalyan ANSA ajansının haberine göre, ülke genelinde koronavirüs dolayısıyla Lombardiya bölgesinde 62 yaşında diyaliz hastası olduğu belirtilen bir kişi daha yaşamını yitirirken, bu son kayıp, pazartesi günü kayıtlara geçen 4’üncü, toplamda ise 7’inci ölüm oldu.
216
Hayatını kaybedenlerden 6’sının Lombardiya, 1'inin de Veneto bölgesinden olduğu belirtildi.
316
Koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü yer olan bu iki bölgeden Lombardiya’da mevcut vaka sayısı 173’e çıkarken, Veneto’da ise bu sayı 33’ü buldu.
416