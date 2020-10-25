İtalya'da koronavirüs önlemleri protestosunda olaylar çıktı! Yaralananlar ve gözaltına alınanlar var
İTALYA'nın başkenti Roma'da salgın tedbirlerinin protesto edildiği gösteride olaylar çıktı. Polisin göstericilere müdahale etmesi üzerine yaşanan arbede de 2 güvenlik görevlisi yaralandı, 10 kişi gözaltına alındı.
Avrupa'da koronavirüs nedeniyle en fazla insanın öldüğü İtalya'da koronavirüs yasakları geri döndü. Yasak karşıtları ise sokağa çıktı. İtalya'nın başkenti Roma'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlere tepki göstermek amacıyla düzenlenen protesto gösterisinde çıkan olaylarda 2 güvenlik görevlisi yaralandı, 10 kişi gözaltına alındı.
Protestocular, aşırı sağcı Forza Nuova partisi öncülüğünde, Başbakan Giuseppe Conte ve hükümetinin "sağlık diktatörlüğü"nü ve sokağa çıkma yasağı kararını protesto etmek için saat 23.00'te başkentin işlek meydanlarından Popolo'da bir araya geldi.
Yaklaşık 300 kişinin katıldığı gösteride bazı protestocular, hükümetin salgının yayılmasını önlemeye yönelik olarak getirdiği kısıtlayıcı tedbirlerin kendilerini ekonomik bakımdan sıkıntıya soktuğunu belirtti.
Bazı göstericiler de hükümetin aldığı tedbirlerin yasalara aykırı olduğunu, çalışma haklarının engellenmemesi gerektiğini ifade etti.