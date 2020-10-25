İtalya'da koronavirüs önlemleri protestosunda olaylar çıktı! Yaralananlar ve gözaltına alınanlar var

Protestocular, aşırı sağcı Forza Nuova partisi öncülüğünde, Başbakan Giuseppe Conte ve hükümetinin "sağlık diktatörlüğü"nü ve sokağa çıkma yasağı kararını protesto etmek için saat 23.00'te başkentin işlek meydanlarından Popolo'da bir araya geldi.