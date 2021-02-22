İtalya'da gördü 'biz neden yapmayalım' dedi! Niğde'de kurdu dünya peşine düştü

"Görünce 'biz neden yapamayalım' diyerek bu yola başladım"

Bu alanda ciddi bir pazarın olduğunu anlatan Akbulut, şunları kaydetti: İtalya'da bunları görünce 'biz neden yapamayalım' diyerek bu yola başladım. Türkiye'ye döndüğümde Tarım ve Orman Bakanlığına bir proje yazarak bu süreci başlattım. Sonra Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde bu yatırımı yaptık.