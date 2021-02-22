İtalya'da gördü 'biz neden yapmayalım' dedi! Niğde'de kurdu dünya peşine düştü
NİĞDE'de Burak Akbulut, 25 yaşında kendi üretim tesisini kurdu. İtalya'dan görüp bu işe başlayan Akbulut; Almanya, Fransa gibi ülkeleri müşterisi etti. Kurutulmuş meyvelerin son hali iştah açıcı.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesinden mezun olan Akbulut, okuduğu dönemde Erasmus programıyla gittiği İtalya'da, kurutulmuş ve dondurulmuş meyve ve sebzeye ilgi olduğunu görerek, Türkiye'de bu alanda çalışmayı planladı.
Mezun olduktan sonra hazırladığı projeyle Tarım ve Orman Bakanlığına başvuran Akbulut, Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde meyve ve sebze kurutma tesisini yaklaşık 1 yıl önce hayata geçirdi.
7 aylık eğitim: Atılım Bor Gıda AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Akbulut, İtalya'da yaklaşık 7 ay eğitim aldığını ve orada kurutulmuş ve dondurulmuş ürünler üzerine araştırmalar yaptığını söyledi.
"Görünce 'biz neden yapamayalım' diyerek bu yola başladım"
Bu alanda ciddi bir pazarın olduğunu anlatan Akbulut, şunları kaydetti: İtalya'da bunları görünce 'biz neden yapamayalım' diyerek bu yola başladım. Türkiye'ye döndüğümde Tarım ve Orman Bakanlığına bir proje yazarak bu süreci başlattım. Sonra Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde bu yatırımı yaptık.