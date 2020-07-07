İtalya'da gelinler 'aşk çeşmesi' başında isyan etti! Her şeyi mahvettiniz

Bu yaz evlilik için hazırlık yapan Gabriella Ungaro, “Düğün sektörü bir kenara bırakıldı ve bizler unutulduk. Bu nedenle gelinliklerimizle buraya gelmeye karar verdik. Bugün biz bütün bu kısıtlayıcı tedbirleri ve bu sektöre olan etkisini protesto etmek için buradayız. Bu nedenle biz en güzel günümüzü ertelemek durumunda kaldık. Pek çok hazırlığımızı ertelemek zorunda kaldık.” diye konuştu.