İtalya'da Can Yaman izdihamı yaşandı polis koruması ile beraber geldi
Can Yaman, İtalya'da yine sevgi seli ile karşılandı, havalimanına polis koruması eşliğinde girdi.
Erkenci Kuş dizisinde büyük bir hayran kitlesi edinen Can Yaman, yeniden İtalya'ya gitti. Yaman'ın geleceğini öğrenen hayranları havalimanını tıklım tıklım doldurdu ve yakışıklı oyuncuyu beklemeye başladı.
Can Yaman'ın havalimanına gelmesiyle birlikte ise adeta bir izdiham yaşandı. Yaman'ın hayranları, ünlü oyuncuyla fotoğraf çekinmek için birbirleri ile yarışırken etrafını sardılar.
Can Yaman, hayranları oluşturduğu kalabalıktan polis eşliğinde çıkabildi. O anların videosunu paylaşan Yaman, "Roma'ya olağanüstü bir varış oldu.. İlginiz ve sevginiz için çok teşekkürler" notunu yazdı.
İşte o anlar
Erkenci Kuş, Dolunay gibi fenomen dizilerle adından söz ettirerek tanınan Can Yaman, yaz sezonunda tatili için İtalya'ya gitmiş ve hayranlarının sevgi seline maruz kalmıştı. Otelin önünde toplanan büyük bir kalabalık Can Yaman'la fotoğraf çektirebilmek için birbirleri ile yarışmıştı.