İtalya'da bu evlerin fiyatı 9 TL'den başlıyor! İşte şartlar
İtalya'nın Sicilya Adası'nda Salemi kasabasındaki terk edilmiş evler 1 eurodan (9,63 TL) başlayan fiyatlarla satışa çıkartılacak. Evlerin satın almak için bazı şartlar bulunuyor.
İtalya'nın Sicilya Adası'nda yer alan Salemi kasabasındaki terk edilmiş evlerin 1 eurodan başlayan fiyatlarla satışa çıkartılacağı belirtildi. Salemi'deki evlerin gelecek ay 1 eurodan (9,63 TL) başlayan fiyatlarla açık artırma usulü satılacağı kaydedildi.
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Salemi Belediye Başkanı Domenico Venuti, Sicilya'nın Belice Vadisi'nde 1968'de yaşanan depremin ardından en az 4 bin kişinin kasabayı terk ettiğini belirtti.
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Başkan Venuti, Salemi'ye yeni bir soluk gelmesi için böyle bir proje başlattıklarını kaydetti.
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Projeye göre, alıcı birden fazla ev alabiliyor fakat her ev için 3 bin euro (28 bin TL) teminat ödenmesi gerekiyor. Eğer ev 3 yıl içinde yenilenebilirse teminat alıcıya geri veriliyor.
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