İtalya'da bakımevinde koronavirüse karşı "Sarılma Odası" kuruldu! Böyle hasret gideriyorlar

Kuzey İtalya'daki birçok merkezde denenmiş ve test edilmiş olan "Sarılma Odaları", şişirilebilen ve içinde plastik bölmeleri olan odaları sayesinde artık güneydeki Campania bölgesinde bulunan Irpinia'daki yaşlılar için de hayata geçirilerek, bulaş riski olmadan insanların sevdikleriyle daha yakın olmasını kolaylaştırıyor.