İsviçre bu olayı konuşuyor! 22 yaşındaki kızı cinsel ilişki sırasında boğup öldürdü
İSVİÇRE'de milyoner at eğitmeninin 22 yaşındaki genç kızının ölümüyle ilgili şok eden detaylar çıktı. Katil zanlısı genç kızın cinsel ilişki sırasında boğulduğunu öne sürdü.
İSVİÇRE'de milyoner at eğitmeninin 22 yaşındaki kızı Anna Reed, 32 yaşındaki sevgilisi Marc Schatzle'ın sağlık görevlilerini aramasının ardından bir otel odasında bulundu.
Reed, İsviçre, Muralto'daki lüks La Palma Au Lac otelinin 501 numaralı odasında hayatını kaybetti.
Otopsi sonucu Anna Reed'in boğulduğu ortaya çıktı. Vücudunda kesikler ve morluklar da göze çarptı.
Lugano'da görülen davada, Almanya doğumlu Schatzle'ın içki, uyuşturucu ve satın aldığı lüks tasarımcılara ait kıyafetleri nedeniyle 40 bin sterlinden fazla borcu olduğu açıklandı.