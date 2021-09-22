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İsviçre bu olayı konuşuyor! 22 yaşındaki kızı cinsel ilişki sırasında boğup öldürdü

İsviçre bu olayı konuşuyor! 22 yaşındaki kızı cinsel ilişki sırasında boğup öldürdü

İSVİÇRE'de milyoner at eğitmeninin 22 yaşındaki genç kızının ölümüyle ilgili şok eden detaylar çıktı. Katil zanlısı genç kızın cinsel ilişki sırasında boğulduğunu öne sürdü.

İsviçre bu olayı konuşuyor! 22 yaşındaki kızı cinsel ilişki sırasında boğup öldürdü

İSVİÇRE'de milyoner at eğitmeninin 22 yaşındaki kızı Anna Reed, 32 yaşındaki sevgilisi Marc Schatzle'ın sağlık görevlilerini aramasının ardından bir otel odasında bulundu. 

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İsviçre bu olayı konuşuyor! 22 yaşındaki kızı cinsel ilişki sırasında boğup öldürdü

Reed, İsviçre, Muralto'daki lüks La Palma Au Lac otelinin 501 numaralı odasında hayatını kaybetti. 

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İsviçre bu olayı konuşuyor! 22 yaşındaki kızı cinsel ilişki sırasında boğup öldürdü

Otopsi sonucu Anna Reed'in boğulduğu ortaya çıktı. Vücudunda kesikler ve morluklar da göze çarptı.

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İsviçre bu olayı konuşuyor! 22 yaşındaki kızı cinsel ilişki sırasında boğup öldürdü

Lugano'da görülen davada, Almanya doğumlu Schatzle'ın içki, uyuşturucu ve satın aldığı lüks tasarımcılara ait kıyafetleri nedeniyle 40 bin sterlinden fazla borcu olduğu açıklandı.

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