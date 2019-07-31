İsveç'te şortlu kadını 'yeterince giyinmemişsin' diyerek otobüsten indirdiler

"Nasıl giyinmeleri gerektiğini dayatan bir politikamız yok"

Olayla ilgili "Bir şeyler yanlış gitmiş" diyen Skanetrafiken'in trafik direktörü Linus Erixon, 'giyim kuşam kurallarına uygunsuzluk' diye bir durum olduğunu yalanladı. "Elbette askılı bluz-şort giyen insanlar otobüs ve trenlerimizde memnuniyetle karşılanıyor" diye devam eden Erixon, yolculara nasıl giyinmeleri gerektiğini dayatan bir politikalarının olmadığının altını çizdi.