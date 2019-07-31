İsveç'te şortlu kadını 'yeterince giyinmemişsin' diyerek otobüsten indirdiler
İSVEÇ'in, Malmö kentinde genç kadının otobüs şoförü tarafından 'çok az giyinmiş' olduğu gerekçesiyle azarlanarak otobüsten indirilmesi tepkiye neden oldu.
Medyaya konuşan 19 yaşındaki Amanda Hansson, Malmö'de termometrenin 27 dereceyi gösterdiği bir gün askılı bluz ve şort giymiş halde otobüse bindiğini, herkesle birlikte oturacak yer ararken sadece kendisinin sürücü tarafından öne çağrıldığını anlattı. Sürücünün "Çok az kıyafet giymişsin, örtünmen lazım" dediğini aktaran Hansson, "Ne türden bir cinsiyetçi saçmalık yapmaya çalışıyorsun" karşılığını verdiğini belirtti.
'Örtünmen lazım' ısrarı
Genç kadın, buna rağmen "Örtünmen lazım" diye ısrar eden sürücünün, üzerindekilerin İsveç'in güney bölgesinde toplu taşıma otoritesi ve işletmecisi Skanetrafiken'in giyim kuşam kurallarına uymadığını söylediğini kaydetti. Hansson, medyaya demecinde, "Bir otobüs şoförü bir kadının giyinişinin uygunsuz olduğuna karar verme hakkını nereden alıyor" diye sordu.
Şirket özür dilemek zorunda kaldı
Genç kadının otobüste başına gelenler Twitter ve Facebook'ta binlerce paylaşım ve yorum getirirken medyada da manşetlere oturdu. Tepkiler üzerine Skanetrafiken toplu taşıma işletmesi Hansson'dan özür diledi.
"Nasıl giyinmeleri gerektiğini dayatan bir politikamız yok"
Olayla ilgili "Bir şeyler yanlış gitmiş" diyen Skanetrafiken'in trafik direktörü Linus Erixon, 'giyim kuşam kurallarına uygunsuzluk' diye bir durum olduğunu yalanladı. "Elbette askılı bluz-şort giyen insanlar otobüs ve trenlerimizde memnuniyetle karşılanıyor" diye devam eden Erixon, yolculara nasıl giyinmeleri gerektiğini dayatan bir politikalarının olmadığının altını çizdi.