İsveç ve Finlandiya NATO'ya katılırsa...

Dünyanın son zamanlarda gündemini meşgul eden en önemli konu, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılma girişimleridir. Rusya'nın Ukrayna'ya girmesinin ardından, bu iki ülkenin NATO'ya girme bahanesi hazır oldu. Uzun zamandır bunu içten içe istiyorlardı zaten. Ama iki ülkenin bu hamlesinin dünya sisteminde büyük etkiler oluşturacağı kesin.

Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılmaları durumunda çok şey değişecektir.

Potansiyel olarak o kadar çok sonuç doğuracaktır ki hepsi burada kısa bir analizde listelenemez. Ama kısacası şunları söyleyebilirim;

Eğer bu iki ülke NATO’ya katılırsa,

• Öncelikle İsveçliler ve Finliler daha az güvenli hale gelecek. Çünkü yumuşak sınırlar ve arabulucu tavırlar yerine daha sert bir yüzleşme ve kutuplaşma olacaktır. Ciddi bir krizde, tüm pratik amaçlar için ABD/NATO tarafından işgal edilecek ve ne yapacakları söylenecektir.

• Gelecekte bir noktada, iki ülkeden ABD üslerine ev sahipliği yapmaları istenecek olursa – şimdiki Norveç ve Danimarka gibi – 'Hayır' diyemeyecekler! Bu tür üsler, bir savaş durumunda Rusya'nın birinci dereceden hedefleri olacak. Bu sebeple savaş çok daha fazla ısınacak. Rusya’ya olan baskı çok artacağından, Rusya’nın sert saldırıları olabilir. NATO ise buna tümden karşılık verirse büyük bir savaş kapıda olur.

• Rusya'nın bakış açısına göre, elbette, NATO üyeliği son derece gerilimi artırıcı ve çatışmacıdır. Rusya, 30 NATO üyesinin askeri harcamalarının %8'ine (66 milyar ABD Doları) sahiptir . İsveç ve Finlandiya’nın üyeliğinden sonra NATO genelinde büyük bir yeniden silahlanma olacak. Almanya tek başına Rusya'nın harcamalarını neredeyse iki katına çıkarmayı planlıyor. Ukrayna yaklaşık 50 milyar dolar alacak. Yeniden silahlanmış bir İsveç ve Finlandiya'yı ekleyin ve Rusya'nın NATO'nun harcamalarının %4'üne kadar acele ettiğini ve yine de zorlu bir tehdit olarak adlandırıldığını göreceğiz.

• Avrupa'da neredeyse hiç güven oluşturma ve çatışma çözme mekanizması kalmayacak. Tüm Avrupa'yı kapsayan yeni bir barış ve güvenlik sistemi hakkında hiçbir tartışma mümkün olmayacak. Ve anlaşılsın ve saygı duyulsun ya da anlaşılmasın, Rusya daha da korkutulmuş, yalıtılmış hissedecek ve - belirli bir durumda - daha da umutsuz hale gelecektir. Çok tehlikeli zamanlarda yaşıyoruz ve NATO'daki bu iki ülke sadece tehlikeyi artıracaktır.

• İsveç ve Finlandiya'nın en azından prensipte alternatifler için çalışabilecekleri günler sayılıdır. Örneğin, arabulucu olarak hizmet edemeyecekler. Beraber yol yürüyemeyecekler. Bu da iki ülke halklarının kendi devletlerine olan güveni azaltacaktır. İleride bir gün kendi içlerinde de bir kaos olmaz demeyin.

• NATO üyeleri olarak İsveç ve Finlandiya , Rus halkına, Rus-Avrupa kültürü de dahil olmak üzere Rusya'ya karşı on yıllardır süregelen nefreti sadece kabul etmekle kalmıyor, aynı zamanda pekiştirecektir. Batı Rusya’dan, Rusya batıdan nefret eder. Ama bu iki ülkenin ortaya girmesi, batının Rusya’ya olan kinin dışavurumu olacaktır.

• Kuzey Kutbu'nun yakın gelecekte merkezi bir güvenlik ve barış bölgesi olacağını herkes bilir. Bu konu iki ülkenin NATO üyeliği bağlamında pek tartışılmadı. Bununla birlikte, NATO'nun İsveç ve Finlandiya'ya erişmesi, orada Rusya ve Çin ile gelecekteki çatışmada açık bir avantaj olacaktır.

Artık savaş çağına giriyoruz. Ya dünya tek kutuplu bir biçimde devam edecek, ya da çok kutuplu bir dünya için savaşlar yapılacak. Burada iki taraf var. Doğu ve batı. ABD/NATO/AB ve Çin/Rusya. Sonuç itibariyle NATO ne kadar çok ülkeye erişirse, rakiplerine karşı o kadar güçlü olur.

• Ve son olarak, iki ülke NATO'ya katılarak, Çin, Orta Doğu, Afrika ve Güney Amerika'nın yanı sıra büyük Batılı olmayan bölgesel birliklerin kazanacağı gelecekteki dünya düzeni değişikliğinde daha geniş Batı'nın yanında yer almaya zorlanacak.

ABD'nin bir Numaralı Önceliği Çin'dir. NATO üyeleri olarak İsveç ve Finlandiya gelecekte Batılı ve Batılı olmayan iki ayak üzerinde yürüyemeyecekler ve Batı ile, özellikle ABD İmparatorluğu ve NATO ile birlikte gerileyip düşecekler.

Bunun çok cüretkar ve karamsar bir senaryo olduğunu düşünüyorsanız, Batı dışındaki gelişmeleri ve eğilimleri takip etmiyorsunuz demektir. Ayrıca, lütfen bölünmüş ve sorunlu bir ABD, AB ve NATO'nun tek bir nedenden dolayı bir araya geldiğini göz önünde bulundurun: Rusya'dan nefret etmeye yönelik olumsuz politika ve bizi şu an bulunduğumuz noktaya getiren çatışmanın kristal berraklığındaki ortak sorumluluğunu örtbas etmekti.

İnsanlığın hayatta kalabilmesi için çözülmesi gereken çok büyük sorunlar vardı: iklim, çevre, yoksulluk, eşitsizlik, militarizm, nükleer silahlar vb. Artık bunlar unutuldu. Bunu ekonomik kriz ve aksamalar izledi ve ardından korona geldi ve her türlü kaynak ve enerjiye ağır bir darbe vurdu. Ve son olarak, şimdi Avrupa'daki bu savaş..

El-nihaye; İsveç ve Finlandiya'nın NATO’ya katılması, militarizme ve gelecekteki savaşa büyük bir hediye olacaktır.

Selametle..