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İstifa edip köye döndü! Nevşehir'de yılda 7 ton çilek üretiyor isteyen bir ay bekliyor

İstifa edip köye döndü! Nevşehir'de yılda 7 ton çilek üretiyor isteyen bir ay bekliyor

Güvenli görevlisi olan İbrahim Göktaş'ın istifa edip memleketi Nevşehir'e yerleşmesinden sonra hayatı değişti.

İstifa edip köye döndü! Nevşehir'de yılda 7 ton çilek üretiyor isteyen bir ay bekliyor

Uzun yıllar önce Ürgüp ilçesine bağlı İltaş köyünden ayrılarak çeşitli sektörlerde çalışan ve son olarak bir hastanede özel güvenlik görevlisi olarak çalışan İbrahim Göktaş’ın doğup büyüdüğü yere özlemi artınca, ata topraklarında organik çilek yetiştirmeye karar verdi.

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İstifa edip köye döndü! Nevşehir'de yılda 7 ton çilek üretiyor isteyen bir ay bekliyor

2014 yılında köye dönen Göktaş, köydeki arazisinin ilk olarak bir dönümlük alanına Tarım Müdürlüğü ve İl Özel İdaresinin destekleriyle albion cinsi çilek yetiştirmeye başladı. 

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İstifa edip köye döndü! Nevşehir'de yılda 7 ton çilek üretiyor isteyen bir ay bekliyor

Kısa sürede işini geliştirerek yaklaşık 6 dönümde organik çilek yetiştirmeye başlayan Göktaş, şimdi ise yılda ortalama 7 ton çilek yetiştiriyor.

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İstifa edip köye döndü! Nevşehir'de yılda 7 ton çilek üretiyor isteyen bir ay bekliyor

Hiçbir ilaç kullanmadan doğal yöntemlerle yetiştirilen çilekler büyük talep görüyor. Talepleri yetiştirebilmek için ileri bir tarihe gün bile veren Göktaş, önümüzdeki yıllarda üretim kapasitesini artıracağını aktardı. 

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