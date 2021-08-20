İstifa edip köye döndü! Nevşehir'de yılda 7 ton çilek üretiyor isteyen bir ay bekliyor

Uzun yıllar önce Ürgüp ilçesine bağlı İltaş köyünden ayrılarak çeşitli sektörlerde çalışan ve son olarak bir hastanede özel güvenlik görevlisi olarak çalışan İbrahim Göktaş’ın doğup büyüdüğü yere özlemi artınca, ata topraklarında organik çilek yetiştirmeye karar verdi.