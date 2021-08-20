İstifa edip köye döndü! Nevşehir'de yılda 7 ton çilek üretiyor isteyen bir ay bekliyor
Güvenli görevlisi olan İbrahim Göktaş'ın istifa edip memleketi Nevşehir'e yerleşmesinden sonra hayatı değişti.
Uzun yıllar önce Ürgüp ilçesine bağlı İltaş köyünden ayrılarak çeşitli sektörlerde çalışan ve son olarak bir hastanede özel güvenlik görevlisi olarak çalışan İbrahim Göktaş’ın doğup büyüdüğü yere özlemi artınca, ata topraklarında organik çilek yetiştirmeye karar verdi.
2014 yılında köye dönen Göktaş, köydeki arazisinin ilk olarak bir dönümlük alanına Tarım Müdürlüğü ve İl Özel İdaresinin destekleriyle albion cinsi çilek yetiştirmeye başladı.
Kısa sürede işini geliştirerek yaklaşık 6 dönümde organik çilek yetiştirmeye başlayan Göktaş, şimdi ise yılda ortalama 7 ton çilek yetiştiriyor.
Hiçbir ilaç kullanmadan doğal yöntemlerle yetiştirilen çilekler büyük talep görüyor. Talepleri yetiştirebilmek için ileri bir tarihe gün bile veren Göktaş, önümüzdeki yıllarda üretim kapasitesini artıracağını aktardı.