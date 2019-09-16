İşten çıkartılan belediye işçisi daire başkanlığını basıp rastgele ateş etti

Seyhan ilçesine bağlı Bahçeşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Daire Başkanlığında işçi olarak çalışan Osman Boran, bir süre önce işten çıkartıldı.