İşten çıkartılan belediye işçisi daire başkanlığını basıp rastgele ateş etti
ADANA'da siyasi görüşü farklı olduğu için belediyeden işten çıkartıldığını iddia eden öfkeli işçi, silahla park ve bahçeler daire başkanlığını basarak havaya ateş açtı.
Seyhan ilçesine bağlı Bahçeşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Daire Başkanlığında işçi olarak çalışan Osman Boran, bir süre önce işten çıkartıldı.
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4 el ateş açtıktan sonra işe alınmak istedi
Boran, bu duruma sinirlenerek bugün sabah saatlerinde Öğretmenler Bulvarı'nda bulunan park ve bahçeler daire başkanlığına geldi. Tabancasını çıkartıp havaya ateş açmaya başlayan Boran, 4 el ateş açtıktan sonra işe tekrar alınmak istediğini söyledi.
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Bunun üzerine özel güvenlik elamanları hemen polise haber verdi.
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Olay yerine gelen polis, şahsı kısa sürede ikna ederek gözaltına aldı.
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