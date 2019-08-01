İşte YAŞ'ta terfi ettirilen komutanlar ve rütbeleri
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarında 30 Ağustos 2019 tarihinden geçerli olmak üzere 14 general ve amiral üst rütbeye yükseltildi. İşte terfi alan komutanlar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarını onayladı. Merakla beklenen toplantı sonrasında kararlar açıklandı. 30 Ağustos 2019 itibarıyla 14 general ve amiral bir üst rütbeye, 40 albay general ve amiralliğe yükseltildi. Yapılan değişiklikler doğrultusunda 14 komutan terfi ettirilmiştir. İşte isim isim yapılan değişiklikler...
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Tümgeneral İfran Özsert Korgeneralliğe terfi ettirilmiştir.
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Tuğgeneral Bahtiyar Ersay Tümgeneralliğe terfi ettirilmiştir.
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Tuğgeneral Sezai Öztürk Tümgeneralliğe terfi ettirilmiştir.
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