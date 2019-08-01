İşte YAŞ'ta terfi ettirilen komutanlar ve rütbeleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarını onayladı. Merakla beklenen toplantı sonrasında kararlar açıklandı. 30 Ağustos 2019 itibarıyla 14 general ve amiral bir üst rütbeye, 40 albay general ve amiralliğe yükseltildi. Yapılan değişiklikler doğrultusunda 14 komutan terfi ettirilmiştir. İşte isim isim yapılan değişiklikler...