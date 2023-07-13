İşte Türkiye'nin ilk ağır sınıf paletli insansız zırhlı aracı!

2022 yılında dünya savunma sanayii harcamalarının yüzde 3,7 arttığını belirten Görgüç, "Global pazarlarda Türk savunma sanayii, ürettiği ürünler ve araçlarla dünya genelinde büyük bir takdir topluyor. Türkiye'nin global kara sistemleri üreticisi olarak bu başarıda önemli bir rolümüz var. 60’ıncı kuruluş yılımızı kutladığımız 2023’e kadar Türkiye’nin ilk zırhlı araç üretiminden ilk milli ana muharebe tankına kadar gurur duyduğumuz pek çok projeyi başarıyla hayata geçirdik. Bugün askeri araçlarımız 5 kıtada 40’tan fazla dost ve müttefik ülkede görev yapıyor. İştirak şirketlerimizle birlikte ciromuzun yüzde 73’ünü ihracat oluşturuyor. 2022 yılında savunma sanayii ciromuz içinde ihracatın payı ise yüzde 99 olarak gerçekleşti. Otokar, ürünlerinin yanı sıra bugün artık dünyada teknoloji transferi ve yerel üretim kabiliyetiyle de ön plana çıkan bir şirket" dedi.