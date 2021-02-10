İşte Türkiye'nin 10 yılda uzaydaki 10 hedefi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin on yılda uzaydaki 10 hedefini kamuoyuna duyurdu. İşte Rusya'dan ABD'ye kadar bir çok ülkede gündem olan Türkiye'nin 10 hedefi;
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uzay programının 10 yıllık 10 hedefini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli Uzay Programı'ndaki birincil ve en önemli hedefimiz Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Ay'a ilk teması gerçekleştirmektir" ifadelerini kullandı.
Erdoğan, "Son hedefimiz bir Türk vatandaşını uzaya göndermektir" dedi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 10 hedef...
1. Hedef
"Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Ay'a ilk teması gerçekleştirmek"
2. Hedef
"Yeni nesil uydu geliştirme alanında dünya ile rekabet edebilecek ticari marta ortaya çıkarmak"