İşte TOKİ il il kura takvimi! Bugün başlıyor taksitler sabit, faiz yok...
TOKİ tarafından başlatılan ‘İlk Evim, İlk İş Yerim’ projesinde yer alan 1 milyon konut arsası kura çekimleri bugün başlıyor. Gözler kura çekimi yapılacak şehirlere çevrildi. Peki TOKİ arsa kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2023 TOKİ arsa kura tarihleri için haberin detayları…
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında “İlk Evim Arsa” kuraları bugün itibarıyla başlıyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında “İlk Evim Arsa” kuraları bugün itibarıyla başlıyor.
1 milyon arsa için kura çekilecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Eylül’de açıkladığı “İlk Evim, İlk İş Yerim, İlk Evim Arsa” projesinde “İlk Evim, İlk İş Yerim” kuralarının ardından “İlk Evim Arsa” kuralarının çekileceğini duyuran Bakan Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Kurum, paylaşımında, “İlk Evim projemizle 85 günde 71 ilimizde 182 bin 599 yuvamızın sahibini belirledik. Şimdi sırada arsalarımız var. Alt yapısı hazır 1 milyon arsamızın kuralarını çekmeye yarın (bugün) başlıyoruz. Hayırlı olsun.” dedi.
“İlk Evim Arsa” projesi 1’inci etap kuraları 1-6 Şubat 2023 tarihleri arasında şu 13 ili kapsayacak:
1 Şubat 2023: Bitlis Merkez Müstakil, Bilecik Merkez Müstakil, Kırıkkale Merkez Müstakil, Bayburt Merkez Müstakil, Yozgat Merkez Müstakil.