İşte sinirleri yatıştıran rahatlatıcı içecekler su içenler daha az depresif!
Gergin ve yorgun geçen bir günün ardından rahatlatıcı özellikleri olan bu içecekler ile gevşeyin. İşte sinirleri rahatlatan, gevşetici o içecekler...
SÜT
Süt ve süt ürünlerinin içerisinde tirosin isimli bir madde bulunur. Bu madde beyinde serotonin salgılanmasını tetikler. Serotonin, mutluluk hissi uyandıran, rahatlatan ve strese karşı yanınızda olan bir hormondur.
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Yeşil Çay
Kuru çay yapraklarında 1-2% oranında bulunan L-Theanine maddesi, rahatlama hissi arttırıcı özellikleri sayesinde stresi azaltıyor ve beynin gevşemesine yardımcı oluyor.
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Papatya Çayı
Papatya çayı tükettikten sonra çok daha dingin hissetmek en büyük faydalarından bir tanesi. Gerginliği alır, yatıştırır ve migren ağrılarına iyi gelir.
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C Vitamini yüksek meyve suları
Stresli kişilerin vücudunda C vitamini ihtiyacı artıyor. C vitamini vücudun strese yanıt vermesine yardımcı oluyor.
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