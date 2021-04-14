İşte Ramazan yasakları! Seyahat ve sokağa çıkma yasağı yüz yüze eğitime ara verildi
Koronavirüs günlük vaka sayıları 60 bine dayandı. Dünkü Kabine Toplantısı'nda Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda yeni yasaklar getirildi. Sokağa çıkma yasağı genişletilirken, kısmi seyahat yasağı geldi. İlk ve ortaokullarla liselerde yüz yüze eğiteme ara verildi. İşte Erdoğan'ın açıkladığı diğer yasaklar ve ayrıntıları...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 saat 45 dakika süren Kabine Toplantısı sonrası tüm Türkiye'nin beklediği yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Ramazan ayında kısmi kapanma uygulanacağını belirten Erdoğan, "Ramazan ayının ilk 2 haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz. 2 haftalık dönemde beklediğimiz durumda iyileşme olmazsa çok daha kalıcı kararlar alabiliriz" dedi. Sokağa çıkma yasağından seyahat kısıtlamasına, yüz yüze eğitime ara verilmesinden restoran ve kafelerin kapatılmasına kadar işte 2 haftalık Ramazan yasakları...
Hafta içi sokağa çıkma saati uzadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Ramazan kısıtlamalarını kapsamında sokağa çıkma yasakları genişletildi. Hafta sonu sokak kısıtlaması sürerken, hafta içi sokak kısıtlaması akşam 19:00 ile sabah 05:00 saatleri arasında uygulanacak.
Suriyeli sığınmacılara da sokağa çıkmak yasak
- Sokağa çıkma kısıtlaması, sadece turistik faaliyetler kapsamında geçici ve kısa bir süre için Türkiye'de bulunan yabancıları kapsamayacak. İkamet izinliler, geçici koruma statüsündekiler veya uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleri dahil, turistik faaliyetler dışında Türkiye'de bulunan yabancılar, sokağa çıkma kısıtlamalarına tabi olacak. Yani Suriyeli mülteciler ve yerleşik yabancılara da sokağa çıkmak yasak olacak.
Sokağa çıkma günleri marketler hangi saatlerde açık olacak?
- Sokağa çıkma yasağının uygulandığı cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00 ile 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidilip gelinebilecek.