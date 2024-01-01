İşte memurun, emeklinin ve işçinin yeni zam tablosu! Zamlı aylıklar ne zaman alınacak?
Memura yüzde 50 zamla birlikte kamuda ortalama maaş 37 bin 500 liraya çıkarken, en düşük memur maaşı da 33 bin 25 lira olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gözü ise refah payında olacak.
Milyonlarca asgari ücretlinin ardından bu hafta işçi, memur, özel sektör çalışanları, emekliler, sosyal yardım alanların da maaş, aylık, geliriyle birlikte sosyal kazanımları artacak.
Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre Zamlı maaş ve aylıklar 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verileriyle netleşecek.
Memurlar 15 Ocak'ta, işçiler 31 Ocak'ta, SSK emeklilerine 17-26 Ocak'ta, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Ocak'ta zamlı aylıklarını alacak.
Memura yüzde 50 zamla birlikte kamuda ortalama maaş 37 bin 500 liraya çıkarken, en düşük emekli aylığı 14 bin 814 lira, en düşük memur maaşı da 33 bin lira 25 lira olacak.