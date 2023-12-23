İşte memur ve emeklisi için zam oranı! Bütçe görüşmelerinde Cevdet Yılmaz açıkladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, asgari ücret, memur ve memur emeklisi maaşlarına ilişkin açıklamalarda bulunurken oran verdi. Yılmaz, 2024 yılı ocak ayında memur emeklilerinin emekli aylıkları, memurlar gibi hem enflasyon farkı hem de toplu sözleşme gereği alınacak ücretler dahil edildiğinde yüzde 50 civarında olacağını ifade etti.
Asgari ücrette son düzlüğe girildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, önümüzdeki günlerde üçüncü toplantısını gerçekleştirecek. Asgari ücretle birlikte merak edilen diğer kalemler ise memur, memur emeklisi ve emekli maaşları.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise asgari ücret rakamı, memur ve emekli maaşlarıyla ilgili olarak açıklamalarına devam etti. Genel Kurul'da, bütçe üzerindeki konuşmaların ardından soruları yanıtladı.
Cevdet Yılmaz, AK Parti hükümetleri döneminde çalışan ve emeklilerinin aylıklarında ve ücretlerinde enflasyonun oldukça üzerinde reel artışlar ve iyileştirmeler yapıldığını belirtti. Emekli aylıklarının ocak ayında yüzde 30, temmuz ayında yüzde 25 olmak üzere kümülatif yüzde 62,5 artırıldığını dile getiren Yılmaz, "2023 yılında en düşük emekli aylığında da iyileştirme yapılmış, 3 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı, 2023 yılı ocak ayından geçerli olmak üzere 5 bin 500 liraya yükseltilmiştir. Nisan ayında ikinci bir düzenleme ile ikinci bir artış yapılmış, 7 bin 500'e çıkarılmıştır. Böylece birikimli kümülatif artış en düşük emekli aylığında bu yıl için yüzde 114 olmuştur. 2002 yılında 377 lira olan en düşük emekli aylığı, 2023 yılı temmuz ayı itibarıyla 9 bin 876 liraya yükseltilmiştir. Burada da reel artış, yüzde 71'dir" ifadelerini kullandı.
Memur ve memur emeklisi maaşı
En düşük SSK aylığının 2023 yılı temmuz ayı itibarıyla 7 bin 617 liraya yükseltildiğini ifade eden Yılmaz, reel artışın yüzde 93 olduğunu söyledi. En düşük tarım Bağ-Kur emekli aylığının 2002 yılında 66 lira olduğunu hatırlatan Yılmaz, bugün ise 7 bin 500 lira olduğunu, reel artışın yüzde 642 seviyesinde olduğunu belirtti. Yılmaz, şöyle devam etti: