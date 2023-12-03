İşte masadaki en güçlü 4 asgari ücret formülü! Yüzde 50'yi görecek
Asgari ücrette zam maratonu başlıyor. Milyonlarca çalışanın beklentisi rakamların kendilerini koruyacak oranda gerçekleşmesi yönündeyken Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, asgari ücrette en güçlü tahminleri sıraladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri dönüşü uçakta gazetecilere verdiği demeçte “Asgari ücrette mesele tarafları mağdur etmeden bir neticeye varabilmek” demişti.
“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şu anda çalışmalarını yapıyor” diyen Erdoğan, asgari ücrete ilişkin, “Ondan sonra en uygun asgari ücret ne ise bunun kararını vereceğiz. Bütün mesele tarafları mağdur etmeden neticeye varabilmek. Asgari ücret zaten biliyorsunuz yıl içinde bir kezdir. Bir kez verilecek zamla bu iş biter. Bunun da sorumlusu birinci derecede Çalışma Bakanımız Vedat Işıkhan’dır. Biz vatandaşımızı bugüne kadar ezdirmedik ve ezdirmeyiz” ifadelerini kullanmıştı.
İŞTE 4 FARKLI SENARYO
Taraflar toplam 4 kez masaya oturacak ve asgari ücret aralık ayı içerisinde açıklanmış olacak. Peki asgari ücrette olası senaryolar neler? Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, CNN Türk canlı yayınında asgari ücret zammına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
“Eğer yıl sonu enflasyon yüzde 62 olursa, son 6 ayda yüzde 35.26’lık zamla 11 bin 402 TL’den, 15 bin 422 liraya,