İşte jandarmanın yerli SUV aracı! İlk kez ortaya çıktı!

Türkiye'nin önde gelen ticari ve askeri kara aracı üreticisi BMC, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde Çiğli Havaalanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST İzmir'de yerini aldı.