İşte Hadise'nin 'pop kurtuldu' dediği geliyorum yanına şarkısı! Sözlerini Gülşen yazdı

Hadise Instagram hesabından şarkıyı şu sözlerle duyurdu:

Geliyorum Yanına şimdi tüm dijital platformlarda . Canım arkadaşlarım Gülşen ve Ozan şarkı için gece gündüz çalıştılar. Yıllar sonra yeniden bir şarkıda buluşmak çok güzel bir duygu! Sözlerinden enstrümanına kadar birlikte karar verdik, en sonunda klibini de çekerek şarkımızı bitirdik. Müziğin sesini açıp sabaha kadar dans etmeye çok az kaldı!

Hadise Geliyorum Yanına