İşte Hadise'nin 'pop kurtuldu' dediği geliyorum yanına şarkısı! Sözlerini Gülşen yazdı
Ünlü şarkıcı Hadise'nin beklenen şarkısı 'Geliyorum Yanına' çıktı. Sözleri ve müziği Gülşen'e ait olan şarkı için Hadise, 'pop kurtuldu' demişti.
Hadise, 'Geliyorum Yanına' adlı şarkısıyla müzikseverlerle buluştu. Sözü ve müziği Gülşen'e, düzenlemesi Ozan Çolakoğlu'na ait olan parça, dijital platformlarda yayınlanmaya başladı.
Geliyorum Yanına şarkısına, beş mekanda 70 oyuncu ile klip çekildi. Klip, ilk kez Hadise'nin Harbiye Açık Hava konserinde gösterilecek. Hadise bu şarkı için 'pop kurtuldu' demişti.
Hadise Instagram hesabından şarkıyı şu sözlerle duyurdu:
Geliyorum Yanına şimdi tüm dijital platformlarda . Canım arkadaşlarım Gülşen ve Ozan şarkı için gece gündüz çalıştılar. Yıllar sonra yeniden bir şarkıda buluşmak çok güzel bir duygu! Sözlerinden enstrümanına kadar birlikte karar verdik, en sonunda klibini de çekerek şarkımızı bitirdik. Müziğin sesini açıp sabaha kadar dans etmeye çok az kaldı!
Şarkının hem sözlerine hem de müziğine imza atan Gülşen de Hadise'nin mesajını instagram hesabından paylaşıp şu notu düştü:
-Aylarca süren o hummalı çalışmalar boyunca hep bu günün hayalini kuruyorduk. Şimdi bizden mutlusu yok. Hadise “geliyorum yanına” der de biz kopmaz mıyız? ;) 🧡