İşte Fenerbahçe'nin U19 kadrosu! Süper Kupa maçında kimler oynayacak?
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7 Nisan'da Galatasaray ile oynanması planlanan Süper Kupa maçının tarihinin değişmemesi ve yabancı hakem atanmaması durumunda maça U19 takımıyla çıkacaklarını açıklayan Fenerbahçe’nin bu talebi, TFF tarafından reddedildi. Peki Fenerbahçe, Süper Kupa maçına U19 oyuncularıyla çıkarsa sahada da kimler yer alacak?
Fenerbahçe, 7 Nisan Pazar günü Galatasaray'la karşılaşacağı Süper Kupa finali öncesi hareketli saatler geçiriyor.
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Kulübün Başkan Vekili Erol Bilecik, 2 Nisan'da genel kurul üyelerinden alınan yetki sonrasında pazar günü oynanacak olan Süper Kupa finaline U19 takımıyla çıkmayı planladıklarını açıklamıştı.
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Bu demecin ardından gözler, sarı-lacivertlilerin U19 takımına çevrildi.
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Fenerbahçe'nin U19 takımını, eski milli futbolcu Semih Şentürk çalıştırıyor. Kadroda yer alan isimler ise şöyle:
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