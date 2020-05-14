İşte büyükşehirlerin koronavirüs haritaları! Sağlık Bakanı Koca açıklamıştı
Koronavirüste illerde son durum ne? 'Hayat Eve Sığar' uygulaması üzerinden İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm büyükşehirlerin koronavirüs haritaları çıktı... İşte büyükşehirlerin koronavirüsle mücadeledeki son durumları...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili gelinen noktada iyi haberleri peş peşe vererek açıklamıştı. İstikrarlı iyileşmeye dikkat çeken Bakan Koca, alınan tedbirlerin büyükşehirlerde işe yaradığını anlattı. Peki Anadolu'da durum ne? Sağlık Bakanlığı, "Hayat Eve Sığar" uygulaması ile tüm illerdeki Covid-19 vakası yoğunlukları görülebiliyor. Mavi alanlar düşük riskli bölge olarak belirtilirken, kırmızı alanlar ise yüksek riskli alanlar olarak ifade ediliyor. İşte, uygulamadan elde edilen verilere göre kritik illerde son durum...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgının 5. haftasından itibaren istikrarlı bir iyileşme içindeyiz. Şu anki şartlarda salgın kontrol altında." dedi. Gelen son bilgilere göre; Covid-19 tedbirleri büyükşehirlerde vaka sayılarını aşağı çekerken Anadolu’daki bazı şehirlerde rehavet endişelendiriyor. Buna rağmen gelen iyi haberler umut verici...
İstanbul'da ise iyi gidişe rağmen durum aynı şekilde kritikliğini koruyor. İlçelerin büyük bir bölümünde koronavirüs yoğunluğu ciddi seviyede izleniyor.
İşte Aydın'ın koronavirüs haritası...