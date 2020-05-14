İşte büyükşehirlerin koronavirüs haritaları! Sağlık Bakanı Koca açıklamıştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili gelinen noktada iyi haberleri peş peşe vererek açıklamıştı. İstikrarlı iyileşmeye dikkat çeken Bakan Koca, alınan tedbirlerin büyükşehirlerde işe yaradığını anlattı. Peki Anadolu'da durum ne? Sağlık Bakanlığı, "Hayat Eve Sığar" uygulaması ile tüm illerdeki Covid-19 vakası yoğunlukları görülebiliyor. Mavi alanlar düşük riskli bölge olarak belirtilirken, kırmızı alanlar ise yüksek riskli alanlar olarak ifade ediliyor. İşte, uygulamadan elde edilen verilere göre kritik illerde son durum...