İşte Benim Stilim'in yarışmacısı Ayşenur Balcı değişimiyle şok etti ''Estetiğin gücü''
İşte Benim Stilim'in yarışmacısı Ayşenur Balcı, değişik tarzı ile dikkat çeken ve sonrasında karıştığı sansasyonel olaylar ile sık sık gündeme geliyordu. Şimdi de yaptırdığı estetikle ve bambaşka biri olmasıyla gündeme geldi. Modelliğe soyunan fenomen, takipçilerini çok şaşırttı.
İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Ayşenur Balcı'nın değişimi görenleri şaşkına çevirdi. Ünlü fenomenin değişimi sosyal medyada tartışma yarattı.
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İşte Benim Stilim'de asi hareketleri ve değişik tarzıyla dikkat çekiyordu.
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Yarışı birinci bitiren ve büyük ödülün sahibi olan Balcı, kazandığı parayı estetiğe harcadı.
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Buz mavisi lensleri, sarı saçları ve cesur seçimleri ile adından söz ettiren Balcı, ekrandan uzak kaldığı süre içinde fotomodelliğe ağırlık verdi.
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