İşte Benim Stilim'in Yağmur Taktaş'ı estetikle bambaşka biri oldu! Sütyenle pozu olay oldu
Adını 'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla duyurun Yağmur Taktaş geçirdiği estetik operasyonlar sonrasında bambaşka birisi oldu.
TV 8’in bir döneme damga vuran moda programı İşte Benim Stilim’in 6. sezon yarışmacılarından biri olan Yağmur Taktaş, Bahar Candan’la olan yakın arkadaşlığı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geldi.
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Taktaş son olarak ise değişimiyle dikkatleri çekti. Geçirdiği estetik operasyonlarla yarışmadaki görüntüsünden eser kalmayan Yağmur Taktaş’ı görenler tanıyamadı.
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Geçtiğimiz aylarda futbolcu Emre Mor’un kendisine sosyal medya üzerinden yolladığı mesajları ifşa ederek magazin gündeminde yer almayı başaran Yağmur Taktaş şimdilerde ise değişimiyle konuşuluyor.
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Yarışmadaki siyah saçlarını açtırarak çeşitli renklere boyatan Taktaş’ın kemikli yüz hatları ise sosyal medyada olay yarattı.
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