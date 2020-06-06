İşte Benim Stilim Sima Şerafettinova Barbie'ye benzemek istedi son hali olay
TV8 ekranlarının bir döneme damga vuran yarışması İşte Benim Stilim'de yarışan Sima Şerafettinova'nın son halini görenler tanımakta zorlandı.
Bir dönem herkes tarafından çok izlenen moda yarışması İşte Benim Stilim'in fenomen yarışmacılarından biri olan Azeri kökenli Sima Şerafettinova, son haliyle görenleri hayrete düşürdü.
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Şerafettinova, İşte Benim Stilim'in üçüncü sezonunda yarışmasının ardından programdan ayrılıp All Star'ın son haftalarında tekrar karşımıza çıkmış, Barbie'ye benzemek istediğini söylemişti.
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Katıldığı moda yarışması İşte Benim Stilim'de çok konuşmasıyla dikkat çeken Sima, bir anda eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.
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5 yıldır Türkiye'de yaşayan ve Barbie bebeğe benzemek için defalarca estetik yaptıran Azeri model Sima Şerafettinova'nın, Instagram sayfasından paylaştığı kareler sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı.
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