İşte Bartın'daki çok sıradışı tünel! Tam 20 metrelik

İşte Bartın'daki çok sıradışı tünel! Tam 20 metrelik

BARTIN Kozcağız'da define arayanlar tarafından kazıldığı düşünülen 20 metrelik tünel bulundu.

İşte Bartın'daki çok sıradışı tünel! Tam 20 metrelik - Sayfa 1

Beldeye bağlı Yenişar Mahallesi Tenürlük mevkisindeki arazide mahalle sakinleri,  kazılmış bir tünel fark etti. 

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İşte Bartın'daki çok sıradışı tünel! Tam 20 metrelik - Sayfa 2

Haber verilmesi üzerine jandarma ekipleri, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

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İşte Bartın'daki çok sıradışı tünel! Tam 20 metrelik - Sayfa 3

Tünelin, bölgede define arayan kaçak kazı yapanlar tarafından açıldığı değerlendiriliyor. 

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İşte Bartın'daki çok sıradışı tünel! Tam 20 metrelik - Sayfa 4

Muhtar Ferdi Akyer, gazetecilere yaptığı açıklamada, definecilerin yaklaşık 20 metrelik tünel ve içerisinde çukur kazdığını belirterek, “Defineciler bu bölgede define var zannedip sürekli bazı bölgeleri kazıyorlar. 

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