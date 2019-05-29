İşte Bartın'daki çok sıradışı tünel! Tam 20 metrelik
BARTIN Kozcağız'da define arayanlar tarafından kazıldığı düşünülen 20 metrelik tünel bulundu.
Beldeye bağlı Yenişar Mahallesi Tenürlük mevkisindeki arazide mahalle sakinleri, kazılmış bir tünel fark etti.
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Haber verilmesi üzerine jandarma ekipleri, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
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Tünelin, bölgede define arayan kaçak kazı yapanlar tarafından açıldığı değerlendiriliyor.
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Muhtar Ferdi Akyer, gazetecilere yaptığı açıklamada, definecilerin yaklaşık 20 metrelik tünel ve içerisinde çukur kazdığını belirterek, “Defineciler bu bölgede define var zannedip sürekli bazı bölgeleri kazıyorlar.
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