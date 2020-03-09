İşte Ali Babacan'ın yeni partisinin Kurucular Kurulu tam listesi DEVA Partisi
Ali Babacan'ın 90 kişilik Kurucular Kurulu ortaya çıktı. Partinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verildi. İŞte Kurucular Kurulu'nun tam listesi...
Ali Babacan yeni partinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na verdi. Babacan'ın 90 kişilik Kurucular Kurulu listesinde çok dikkat çeken isimler var. Listede 15 Temmuz gecesi kızının düğünü basılarak HAva Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal dahal bazı generallerin gözaltına alındığı emekli Korgeneral Mehmet Şanver, Ülkü Ocakları Kurucu Başkanı Ramiz Ongun gibi isimler dikkat çekti. İşte adı Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) olacak yeni partinin kurucular kurulu tam listesi...
Yeneroğlu listede olduğunu doğruladı
Gece yarısı Ali Babacan'ın Kurucular Kurulu listesi olduğu iddia edilen bir liste sosyal medyaya sızdı. Listede mevcut milletvekillerinden sadece AK Parti'den istifa eden Mustafa Yeneroğlu'nun ismi var. Yeneroğlu, kendisine ulaşan gazeteci Çağlar Cilara'ya Babacan'ı partisinde kurucular kurulunda Yer aldığını doğruladı. Yeneroğlu attığı tweetle de dikkat çekti.
Ekonomi bürokratları tam liste
11 Yıl boyunca Hazine'de görev yapan ve Müsteşarlık görevinde bulunan halen de IMF'de İcra Direktörlüğü görevini yürüten İbrahim Çanakçı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı eski Müsteşarı Metin Kilci, THY eski Yönetim Kurulu Başkanı Candan Karlıtekin de Ali Babacan'ın kurucular Kurulu listesinde yer alan diğer isimler oldu. Yaklaşık 10 yıl Hazine Müsteşar Yardımcılığı görevini yürüten Cavit Dağdaş da listede. Dağdaş, Başbakan Yardımcılığı döneminde Babacan'la yakın çalışan ekipten bir isimdi.
15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili gözaltına alanın milletvekili
DEVA Partisi'nin kurucular kurulunda 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alınıp sorgulanan eski AK Parti Çankırı Milletvekili İdris Şahin'in de yer aldığı belirtiliyor. Şahin, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.