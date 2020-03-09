İşte Ali Babacan'ın yeni partisinin Kurucular Kurulu tam listesi DEVA Partisi

Ekonomi bürokratları tam liste

11 Yıl boyunca Hazine'de görev yapan ve Müsteşarlık görevinde bulunan halen de IMF'de İcra Direktörlüğü görevini yürüten İbrahim Çanakçı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı eski Müsteşarı Metin Kilci, THY eski Yönetim Kurulu Başkanı Candan Karlıtekin de Ali Babacan'ın kurucular Kurulu listesinde yer alan diğer isimler oldu. Yaklaşık 10 yıl Hazine Müsteşar Yardımcılığı görevini yürüten Cavit Dağdaş da listede. Dağdaş, Başbakan Yardımcılığı döneminde Babacan'la yakın çalışan ekipten bir isimdi.