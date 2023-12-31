İşte 2023'ün en'leri! Ahmet Hakan paylaştı: Yılın en komik fotoğrafı

2023'e veda ediyoruz, yeni yıla saatler kaldı. Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 'yılın en'leri' başlıklı bir yazı kaleme aldı. Hakan 'yılın en iyi çıkış yapan ismi' olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı seçti. İşte Ahmet Hakan'a göre yılın en esrarengiz olayı, yılın en utanç verici satışı, yılın en komik fotoğrafı...