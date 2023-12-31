İşte 2023'ün en'leri! Ahmet Hakan paylaştı: Yılın en komik fotoğrafı
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Acısıyla tatlısıyla koca bir yıl daha geride kalıyor. 2023'e veda ediyoruz. Ahmet Hakan 'Yılın en'leri başlıklı yazısında, bu yıl akılda kalan birbirinden ilginç olaylara yer verdi.
2023'e veda ediyoruz, yeni yıla saatler kaldı. Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 'yılın en'leri' başlıklı bir yazı kaleme aldı. Hakan 'yılın en iyi çıkış yapan ismi' olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı seçti. İşte Ahmet Hakan'a göre yılın en esrarengiz olayı, yılın en utanç verici satışı, yılın en komik fotoğrafı...
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YILIN EN STRATEJİK DERİNLİKSİZ KALKIŞI: Akşener’in masadan kalkışı.
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YILIN EN TEREYAĞINDAN KIL ÇEKER GİBİ YIRTIŞI: Fatih Terim örnek olayı.
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YILIN EN GÖRKEMLİ ŞEKİLDE PATLAYAN ENERJİSİ: Dilan Polat enerjisi.
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