İstanbul’un ünlü restoranında dehşet gecesi

Olay saat 03.00 sıralarında ünlü bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, müşteri gibi içeriye giren iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışma sırasında bir kişi üzerinde bulunan tabanca ile sağa sola ateş etmeye başladı.