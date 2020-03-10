İstanbul’un ünlü restoranında dehşet gecesi
İstanbul Kadıköy'de ünlü bir restoranda iki grup arasında sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Bir kişi silahla sağa sola rastgele ateş açtı. Doğalgaz borusuna isabet eden mermi nedeniyle restorana dolan gaz paniğe neden oldu.
İstanbul Kadıköy'de ünlü bir restoranda iki grup arasında sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga anında silahına sarılan bir kişi sağa sola rastgele ateş etmeye başladı. Doğalgaz borusuna isabet eden mermi nedeniyle restorana dolan gaz paniğe neden oldu.
Olay saat 03.00 sıralarında ünlü bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, müşteri gibi içeriye giren iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışma sırasında bir kişi üzerinde bulunan tabanca ile sağa sola ateş etmeye başladı.
Restoranın ısınmasını sağlayan sisteme giden doğal gaz borusuna mermi isabet etmesi nedeniyle iş yerinin içine bir anda gaz doldu. İçeride bulunan müşteriler büyük panik yaşarken, silahlı saldırganlar dışarı çıktı.
Kaçarken de havaya ateş açtılar
Restoranın önünde bulunan lüks otomobile binen iki kişi olay yerinden kaçtı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken de havaya ateş etmeye devam etti. Kimliği belirlenemeyen saldırganları kovalayan iş yeri çalışanları ve kavgaya karışan diğer gruptakiler, saldırganların otomobilinin camlarını kırdı. Silahlı kavganın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.