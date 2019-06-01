İstanbul'un plajları açılıyor işte ücretleri ve açılış tarihi

İBB İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı cankurtaran ekiplerinin, İBB plajları da dahil toplam 47 bin 800 metre uzunluğundaki 38 plajda gelişmiş teknolojik ekipmanlarla hizmet verdiği de belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İBB, İstanbul'daki plajlarda 2 drone (insansız hava aracı), 35 jet-ski, 7 Kurtarma Botu, 2 Amfibik Kurtarma Jeti (Kara ve Deniz Aracı) 14 ATV aracı, 190 Gözetleme Kulesi ve 481 cankurtaran personeli ile hizmet veriyor. Belediye plajlarında, soyunma konteynırları, duş alanları ve şemsiyeler günübirlik tatilcilerin hizmetine sunuluyor.