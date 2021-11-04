İstanbul'un koronavirüs haritası yine kızardı! Aşılamada yeni dönem başlıyor
İSTANBUL'da havaların soğumasıyla koronavirüs vaka sayıları yeniden artışa geçti. 16-22 Ekim arasında 100 bin kişide görülen haftalık COVID-19 vaka sayısı 296,84 oldu. Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yapılan açıklamada üçüncü doz BioNTech aşılamasının bugün başlayacağı duyuruldu. İşte İstanbul'da ilçe ilçe son durum...
İstanbul'da koronavirüs vakaları ciddi oranda artış göstererek 100 bin kişide 296,84 sayısına ulaştı. Hayat Eve Sığar uygulamasındaki risk haritası ise yine kızardı... İşte ilçe ilçe son durum:
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ADALAR
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ARNAVUTKÖY
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ATAŞEHİR
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