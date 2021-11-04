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İstanbul'un koronavirüs haritası yine kızardı! Aşılamada yeni dönem başlıyor

İstanbul'un koronavirüs haritası yine kızardı! Aşılamada yeni dönem başlıyor

İSTANBUL'da havaların soğumasıyla koronavirüs vaka sayıları yeniden artışa geçti. 16-22 Ekim arasında 100 bin kişide görülen haftalık COVID-19 vaka sayısı 296,84 oldu. Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yapılan açıklamada üçüncü doz BioNTech aşılamasının bugün başlayacağı duyuruldu. İşte İstanbul'da ilçe ilçe son durum...

İstanbul'un koronavirüs haritası yine kızardı! Aşılamada yeni dönem başlıyor

İstanbul'da koronavirüs vakaları ciddi oranda artış göstererek 100 bin kişide 296,84 sayısına ulaştı. Hayat Eve Sığar uygulamasındaki risk haritası ise yine kızardı... İşte ilçe ilçe son durum:

140
İstanbul'un koronavirüs haritası yine kızardı! Aşılamada yeni dönem başlıyor

ADALAR 

240
İstanbul'un koronavirüs haritası yine kızardı! Aşılamada yeni dönem başlıyor

ARNAVUTKÖY 

340
İstanbul'un koronavirüs haritası yine kızardı! Aşılamada yeni dönem başlıyor

ATAŞEHİR 

440