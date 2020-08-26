İstanbul'un barajlarında son 10 yılın en düşük ikinci su seviyesi ölçüldü

Söz konusu tarih dikkate alındığında son 10 yıl içerisinde barajlardaki en yüksek doluluk oranı ise 2011'de yüzde 70,81 olarak gerçekleşti. Geçmiş 10 yılda 26 Ağustoslarda barajların toplam doluluk oranları şöyle: