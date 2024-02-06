İstanbul'un anahtarı kimde?

İstanbul’da Büyükşehir Belediye Başkan adayları netleştiğinden beri İmamoğlu ve Kurum’la ilgili seçmende kutuplaşmaya başladı.

Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki makas ilk açıklama yapıldığında açık duruyordu. Bugünlerde bu açıklık hızlı bir şekilde kapanıyor.



İstanbul seçimlerinin Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasında geçmesi bekleniyor. Seçmen iki adayı gündeminde tutuyor ve bu iki aday arasında kutuplaşıyor.

Çünkü diğer adayların kazanamayacağı şimdiden belli. Bu adaylar kimin kaybedeceğini belirleyecekler.



Ekrem İmamoğlu geçen seçimlere ittifakın adayı olarak girmişti ve kazanmıştı. Bu defa ittifaksız bir aday olarak seçimde yer alacak.

Bu seçimde DEM Parti’nin ve İYİ Parti’nin adayı Ekrem İmamoğlu açısından belirleyici olurken,

Yeniden Refah Partisi’nin adayı Murat Kurum açısından önemli olacak.

Diğer bir belirleyici faktörde İstanbul’un sorunlarını kim çözer?

sorusuna verilen yanıt olacak kuşkusuz. Seçimlere 54 gün kaldığından dolayı seçmen adayları ve yapılacak projeleri yakından takip ediyor. Daha çözüm odaklı, ütopik olmayan, vatandaşla arasına mesafe koymayan adaya destek vererek, takip ederek ilerliyor seçmen.

İstanbullu seçmenin Belediye Başkan adaylarından beklentisi;

Trafik sorununun çözülmesi,

Toplu taşıma hizmetlerinin sayısının ve kalitenin arttırılması,

Kentsel dönüşümün hayata geçirilmesi.

Bütün bu beklentiye verilen cevaplar adayların başarısını belirleyecek.

Bunun yanı sıra Ekrem İmamoğlu’nun ve Murat Kurum’un kişisel özellikleri de seçimin belirleyici faktörleri arasında etkili olacağı kanaatıindeyim.

İmamoğlu enerjisi yüksek, genç, insan ilişkilerinde başarılı ve politik duruşunun yanında siyaseti oldukça iyi yapan, genç kuşakta büyük karşılığı olan bir başkanken …

Murat Kurum’da bilgili ve kültürlü, halkın içinden ve halkla iletişimi oldukça samimi, çok çalışkan, genç ve enerjisi yüksek olmasının yanında bakanlık yapmış siyasi kariyeri yüksek bir siyasetçi.

İYİ Parti adayı Mehmet Satuk Buğra Kavuncu geçen seçimde İYİ Partiden Ekrem İmamoğlu’na giden oyların bir kısmını bu defa kendinde toplar. Bu oy oranı yüzde 5’i bulur. Saadet partisi kendi adayını çıkardı, Birol Aydın’da yüzde 3 ya da 4 bandında oy alır. Bunun yanı sıra İYİ Partiden milletvekili aday adayı olan şimdide bağımsız olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Taylan Yıldızda yüzde 1 bile olsa oyları bölecek. Bütün bu oylar ittifaktayken İmamoğlu’ndaydı.

Bu denkleme birde DEM Parti adayı Başak Demirtaş eklenirse durum hepten karışacak.

Önemli bir faktörde Yeniden Refah Partisi’nin adayı kim olacak?

Yeniden Refah Partisi son zamanlarda yükselişe geçti. Özellikle doğu illerinde ve İstanbul’un belli ilçelerinde seçmende karşılığı oldukça fazla. Seçmen Fatih Erbakan’ı babası Necmettin Erbakan’ın emaneti olarak görüyor ve desteğini esirgemiyor. Bu destek bu seçimde beklenenden yüksek oya dönüşecek. Doğu illerinde Fatih Erbakan’ı karşılama programından kare. Uzuncadır Yeniden Refah Partisini bu denli öz güvenli ve heyecanlı görmemiştim.

İstanbul’da seçimin anahtarı DEM Parti ve YRP’n de saklı.