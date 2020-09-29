İstanbul'u dolu vurdu durum çok fena
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, başta İstanbul olmak üzere birçok il için gelen kuvvetli yağış, dolu ve hortum uyarılarının ardından beklenen yağışlar başladı. İstanbul'da öğle saatlerinde Anadolu Yakasında başlayan dolu yağışı kısa sürede etkisini artırdı. Ceviz büyüklüğündeki dolu görünleri dehşete düşürdü.
Meteoroloji yetkilileri İstanbul dahil 28 ili uyarmıştı ve uyarıların ardından beklenen yağış başladı. İstanbul'da Anadolu ve Avrupa yakasında sağanak yağış ve dolu etkili oluyor. Vatandaşlar aniden bastıran dolu nedeni ile zor anlar yaşıyor.
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Yağış nedeniyle Kadıköy'de bazı noktalarda yerler kısa sürede beyaza büründü.
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