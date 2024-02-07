İstanbul'u almak için vefasız mı olmak lazım?

İstanbul’da Büyükşehir Belediye Başkan adayları Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu her güne yoğun bir tempoyla başlayıp, seçmenle kucaklaşıyor.

Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum’u en çok da kadın ve genç seçmen yakından takip ediyor. Murat Kurum’un seçim çalışmalarına en çok kadınlar destek olurken, Ekrem İmamoğlu’na gençler destek veriyor.

18-24 yaş aralığındaki gençler Ekrem İmamoğlu’nun ve Murat Kurum’un sandıktaki başarısında belirleyici olacak.

Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum’un yürüteceği kampanya da kadınlar ve gençler belirleyici olacağından kavga ve polemikten uzak, üretken ve inovatif olanın fark atacağı bir kampanya yürütülmesi beklenendir.

Bu arada DEM Parti, İstanbul’da belediye başkan adayı çıkaracağını açıkladı. Yeniden Refah Partisi AK Parti ile ittifak yapmayacağını ifade etti. Her iki parti de seçimlere kendi adaylarıyla girecek.

Bu oldukça normal bir tercihken, edya hemen aktive oldu. DEM Parti’yi linç ediyor. Bölücülük ve hainlikle suçluyor. DEM Parti’nin İstanbul adayı olacağı konuşulan Başak Demirtaş hedefte. Hatta Selahattin Demirtaş’ın özgürlüğünün diyeti olarak bu kararı aldığı konuşuluyor. İktidarla iş tutmasının yanında oyları bölme planına kadar pek çok şey konuşuluyor.

Yeniden Refah Partisi ile AK Parti siyasi anlaşmazlığa varınca bir grup doğrudan Fatih Erbakan’ı hedef tahtasına koydu.

Çok yakın bir zamanda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçimlere “Hür ve müstakil olarak girme” kararını açıklayınca linç edilmeye çalışılmıştı. İYİ Partiye yapılan operasyon çok daha büyük ve kapsamlıydı. Partiyi parçalamaya kalkıştılar. Akşener’i, Alevi-Kürt düşmanlığıyla suçlayanlar bile çıktı. Bunun adı siyasi ihtirastır. Bir o kadar da tehlikelidir.

Bütün bu siyasi kaosu oluşturanlar CHP ya da AK Parti’ye destek olduklarını mı düşünüyorlar?

Başak Demirtaş’a saldırırlarsa,

Meral Akşener’i linç etmeye kalkarlarsa,

Fatih Erbakan’ı hedef alırlarsa,

Murat Kurum seçimi kazanır diye mi düşünüyorlar?

DEM Parti ve İYİ Parti’ye saldıran muhalif medya,

Fatih Erbakan’ı hedef alan AK Parti’ye yakın sosyal medya hesapları en büyük zararı CHP’ye ve AK Parti’ye veriyor.

Seçmen kitlesi bu yapılanın farkında, vefasızca yapılan bu hareketin kazananı değil kaybedeni olacaklar. Hedef şaşacak.

DEM Parti ve İYİ Parti, 14-28 Mayıs seçimlerinde CHP’yi destekledi. 2019 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere 11 büyükşehirde CHP kazanmıştı. Yeniden Refah Partisi, 14-28 Mayıs’ta Erdoğan’a destek vermişti. Verdiği destekten dolayı mücahit Erbakan naraları atıldı, kahraman ilan edildi. O gün ki kahramana şimdi hain yaftası vuruldu.

Her kim olursa olsun fark etmeksizin bir partinin liderine hakaret ederseniz, o parti seçmeni size vermez ki…

DEM Parti’yi aşağılarsanız,

İYİ Parti’ye operasyon çekerseniz,

Fatih Erbakan’ı hedef alırsanız,

Bu partilerin seçmenleri size neden oy versin?

Bu yapılanlar AK Parti ve CHP’ye oy vermeyin kumpasıdır. Vefasızlıktır…