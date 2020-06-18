İstanbullulara yaklaşan tehlike! Barajlar susuz kaldı Ağustos ve Eylül'e dikkat
İSTANBUL'da barajların doluluk oranı geçen yıla göre yüzde 21 daha az. Uzmanlar, eğer yağış olmazsa Ağustos-Eylül aylarında susuzluk yaşanabileceğini belirtirken tasarrufun önemine dikkat çekiyor.
İstanbul’daki barajların doluluk oranı yüzde 64 seviyesine düştü. Geçen yılın aynı döneminde ise bu oran yüzde 85 seviyelerindeydi. Mega kentin en dolu barajı yüzde 96,30 ile Darlık Barajıyken, suyun en az bulunduğu baraj ise yüzde 2,67 lik doluluk oranıyla Pabuçdere. Öte yandan, buharlaşma ve kuraklık ihtimali üzerine su tasarrufu uyarısında bulunan uzmanlar, Ağustos ve Eylül aylarına dikkat çekiyor.
Tasarruf hayati önem arz ediyor: Daha fazla yağış olmazsa, önümüzdeki aylarda su sıkıntısı yaşanabilir. Ancak bu noktada tasarruf, hayati önem taşıyor. Suyu dikkatli kullanmak, sıkıntının önüne geçebilir.
Barajların şu anki doluluk oranının oldukça düşük olduğunu söyleyen İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.. Albay, şöyle konuştu:
İstanbul büyük bir şehir, bir metropol. Dolayısıyla çok suya ihtiyacımız var. Nisan-Mayıs aylarında da beklememize rağmen, yağmur almadık. Aslında orantısız büyümenin de sonuçları bunlar. Düşünün, İstanbul 1980 yılında 4-4,5 milyon iken şu an 16-18 milyondan bahsediyoruz. Dünyanın hiçbir şehri bu kadar hızlı büyümemiş.
"Yüzde 64 gerçekten düşük bir oran"
Bir şehrin bu kadar büyümeye hakkı yok aslında. Dolayısıyla yağmuru ve kar suyunu da yeterince almayınca belli bir sıkıntı oluyor. Bu sene doluluk oranlarında yüzde 64’lere düştük. Bu gerçekten düşük bir oran. Geçen yıl Haziran ortaları yüzde 85’lerdeydik. Bu rakam bizi bayağı bir korkutuyor.”