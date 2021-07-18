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İstanbullular Şile plajlarına akın etti! Adım atacak yer kalmadı

İhlas Haber Ajansı
İstanbullular Şile plajlarına akın etti! Adım atacak yer kalmadı

Bayram tatilini İstanbul’da geçiren vatandaşlar Şile’deki plajlara akın etti. Plajlardaki yoğunluk havadan görüntülendi.

İstanbullular Şile plajlarına akın etti! Adım atacak yer kalmadı

Bayram tatilini birçok vatandaş şehir dışında geçirmeyi tercih ederken, İstanbul’da kalan vatandaşların uğrak noktası ise İstanbul'un tek mavi bayraklı plajına sahip olan Şile oldu. 

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İstanbullular Şile plajlarına akın etti! Adım atacak yer kalmadı

Sabahın erken saatlerinde yola çıkarak plajlara gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlardan bazıları denize girmeyi, bazıları da güneşlenmeyi tercih etti. 

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İstanbullular Şile plajlarına akın etti! Adım atacak yer kalmadı

Polis ve zabıta ekipleri plaja gelen vatandaşlara sık sık sosyal mesafe ve denizde açılmamaları yönünde anonslarda bulundu. 

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İstanbullular Şile plajlarına akın etti! Adım atacak yer kalmadı

Şile plajlarında oluşan yoğunluk havadan da görüntülendi.

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